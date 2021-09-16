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Потрачено почти €500 тысяч: Латвия купила колючую проволоку для забора на границе с Беларусью

Ведется поиск подрядчика для строительства 37-километрового забора.


Латвия закупила колючую проволоку для временного 37-километрового забора на границе с Беларусью на сумму на 488,4 тысячи евро, сообщает Rus.lsm.lv.
 
Договор о покупке колючей проволоки был заключен 10 сентября. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется установкой временного ограждения протяженностью 37 километров, сообщил госсекретарь министерства внутренних дел республики Дмитрий Трофимов. Он уточнил, что 10 августа кабмин республики выделил 1,7 млн евро на эти цели.
Источник: blizko.by
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