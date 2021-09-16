



Ранее МВД России приняло решение о пожизненной «нежелательности пребывания» гражданина Беларуси Мирзализаде в стране.





«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — сказано в пресс-релизе ведомства.





9 августа Таганский суд Москвы арестовал комика на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его юмористическом выступлении.





Прокуратура нашла «признаки унижения группы лиц» по национальному признаку в выступлении Мирзализаде о том, как он искал жилье и выбрасывал из съемной квартиры грязный матрас.





В протоколе о возбуждении ненависти попали такие отрывки: «Русские обмазываются говном и ложатся спать <…> Французы великая нация и могут позволить себе быть националистами, да это плохо быть националистом, но французы могут себе это позволить <…> А это кто? Какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией».