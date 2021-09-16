В Копыль на областные «Дажынкі-2021» позвали выступить российскую группу «Фабрика». Их гонорар составит 61 580 бел. руб. (почти $25 тыс.). Кто еще планирует выступать и сколько заплатят?





«Фабрика» — российская женская поп-фолк-группа, сформированная в ходе проекта «Фабрика звёзд-1» и занявшая в нём второе место. Сейчас в состав входят Ирина Тонева, Мария Гончарук, Валерия Девятова.





Источник финансирования — бюджетные средства, а также деньги из государственных внебюджетных фондов. Информация про это опубликована на сайте государственных закупок.





Кроме группы на фестивале планируют выступить белорусские артисты: Алена Ланская и Виктория Алешко (гонорар составит по 1700 бел. руб.), Александр Солодуха (2600 бел.руб.), Герман Титов (3000 бел. руб).





Ведущая концерта — Полина Шуба. Ей должны заплатить 1500 рублей.





Всего на организацию «Дожинок» планируют потратить более 103 тысячи бел. руб (около $41 тыс.)