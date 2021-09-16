За наши деньги: в Копыле на "Дожинках" выступит российская "Фабрика" - за $25 тысяч!
Все официально - информация про это опубликована на сайте государственных закупок.
В Копыль на областные «Дажынкі-2021» позвали выступить российскую группу «Фабрика». Их гонорар составит 61 580 бел. руб. (почти $25 тыс.). Кто еще планирует выступать и сколько заплатят?
«Фабрика» — российская женская поп-фолк-группа, сформированная в ходе проекта «Фабрика звёзд-1» и занявшая в нём второе место. Сейчас в состав входят Ирина Тонева, Мария Гончарук, Валерия Девятова.
Информация про это опубликована на сайте государственных закупок. Источник финансирования — бюджетные средства, а также деньги из государственных внебюджетных фондов.
Кроме группы на фестивале планируют выступить белорусские артисты: Алена Ланская и Виктория Алешко (гонорар составит по 1700 бел. руб.), Александр Солодуха (2600 бел.руб.), Герман Титов (3000 бел. руб).
Ведущая концерта — Полина Шуба. Ей должны заплатить 1500 рублей.
Всего на организацию «Дожинок» планируют потратить более 103 тысячи бел. руб (около $41 тыс.)
Источник: telegraf.by
11:49 16/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение