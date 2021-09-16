В Лунинце ввели карантин на три года

Как рассказали в Лунинецкой райгосинспекция по семеноводству, карантину и защите растений, специалистами инспекции были отобраны образцы гусениц и отправлены в областную лабораторию. По итогам заключения выявилось, что среди образцов встречаются походный шелкопряд и американская белая бабочка. Последняя относится к карантинным объектам.





На основании заключения областной лаборатории и законодательства по карантину растений в Лунинце установили карантинный режим сроком на три года. Соответствующее решение райисполкома было принято 10 сентября. Очагом распространения считается улица Железнодорожная в районе дома №4. Карантинная зона определена в радиусе километра.





Согласно решения были разработаны карантинные мероприятия: обрезка и удаление поражённых деревьев, сбор коконов с последующим вывозом и сжиганием.





С 20 сентября служба ЖКХ начнёт проводить химическую обработку поражённых растений. Территорию обработки оградят предупреждающими лентами.





В Брестской области гусеницы американской белой бабочки выявлены на территории общей площадью 3.088 га в Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах.





Специалисты обращаются к руководителям сельскохозяйственных предприятий, индивидуальным предпринимателям, фермерам и жителям района с просьбой принять меры для уничтожения американской белой бабочки и предотвращения её дальнейшего распространения.





Среди мер борьбы:





срезка и уничтожение паутинных гнёзд с гусеницами, по мере их появления;

отлов гусениц в ловчие пояса перед уходом их на окукливание;





уборка под деревьями растительных остатков и мусора осенью, после ухода гусениц на окукливание или ранней весной до начала вылета бабочек с последующим сжиганием на месте, при соблюдении требований пожарной безопасности;





обработка зелёных деревьев и насаждений инсектицидами, разрешенными к применению в Беларуси против листогрызущих вредителей, а также бактериальными препаратами.





Американская белая бабочка — один из опаснейших вредителей, повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений.





Излюбленными растениями являются: шелковица, клён ясенелистный, яблоня, груша, слива, черешня, орех грецкий.





Бабочки вредителя белоснежные с шелковистым отливом, иногда с темными точками. Отродившиеся гусеницы светло-жёлтые.





С каждой последующей линькой окрас гусеницы становится более темным с полосой лимонно-желтого цвета по бокам тела. Гусеница сильно опушена длинными волосками.





Из-за многоядности, высокой плодовитости и наличия двух поколений американская белая бабочка является исключительно вредоносным видом.