Об этом рассказал Intex-press на условиях анонимности житель Барановичей.





Зачем я вообще кололся

Я решил вакцинироваться этим летом не для того, чтобы выехать за рубеж на отдых, а чтобы обезопасить себя в будущем от осложнений, вызванных этим вирусом.





Массовая вакцинация на западе показала свою эффективность: сейчас, когда в Беларуси рост заражений приблизился к декабрьскому, во многих странах Европы отменяют большинство ограничений, а ситуация с заболеваемостью там стабильная.





Кроме того, я считаю, что в регионах с низким процентом вакцинированных вероятность мутаций вируса, ведущих к появлению новых, более опасных штаммов, выше.





Конечно, если бы у меня была возможность, я бы привился западными вакцинами, потому что больше доверяю степени их проверки, да и их эффективность уже хорошо видна в той же Европе.





Но раз в нашей стране они недоступны, между российской и китайской я выбрал первую в надежде, что в России сохранилась старая школа вирусологии, которая когда-то считалась одной из лучших в мире.





Первый укол я получил в конце июня, вторую дозу – в середине июля. Оба укола я перенес хорошо. До начала осени, когда специалисты прогнозировали новый рост заболеваний, как раз было время на выработку организмом антител. Поэтому я был уверен, что начало учебного года не принесет мне неприятных сюрпризов из-за этого вируса. Однако что-то пошло не так.





Как я стал контактом первого уровня

Утром 6 сентября у жены, которая, в отличие от меня, не доверяла этим вакцинам и опасалась делать прививку, поднялась температура до 38 градусов. Она пошла в поликлинику, где ей сделали снимок, взяли ПЦР-тест, анализ крови и назначили лечение, а я отправился на работу.





Я продолжал ходить на работу, жена – болеть, пока после обеда в среду, 8 сентября, мне позвонила супруга и сообщила, что ее тест на коронавирус оказался положительным.





Еще больше меня «обрадовало» то обстоятельство, что я теперь являюсь контактом первого уровня и должен уйти на самоизоляцию с 8 сентября. Оказалось, что даже полный курс вакцинации от этого не спасает: в изоляции нужно отбыть положенный срок­­.





В те дни у меня был небольшой кашель, иногда резкая боль пронзала голову и не отпускала несколько минут. Но я часто простываю и кашляю, а головную боль списывал на магнитные бури.





Изоляция

В четверг, 9 сентября, мы уже всей семьей сидели дома и ждали прихода врачей. Ближе к обеду пришли врач с медсестрой в «полном обмундировании» из средств защиты, осмотрели и послушали жену, чуть скорректировали ей лечение. Меня же спросили о состоянии здоровья, послушали кашель, сделали ПЦР-тест, переписали себе данные моего сертификата о прививке и взяли с меня подписку о самоизоляции до 14 сентября –­ ­­на семь дней­, до получения результата теста.





Сказали, если он будет положительным, то мне в ближайшее время позвонят и продлят больничный, если нет – сообщать не будут, просто нужно будет по окончании изоляции зайти в поликлинику и закрыть больничный.





Вирус наносит ответный удар

Все это время жена чувствовала себя очень плохо, у нее практически постоянно держалась температура – около 38 градусов, «ломило» тело, болели голова и глаза, была сильная слабость. Я же чувствовал себя хорошо, никаких симптомов болезни не было, хотя жена заставляла меня и ребенка периодически мерять температуру и сатурацию, ­на всякий случай.





«Все-таки прививка действует», успокаивал я себя, находясь в очаге коронавируса.





Все началось после обеда в пятницу, 10 сентября. Сначала у меня появились симптомы простуды: ­потек нос, потом нос заложило, голова стала тяжелой. Но так как погода в те дни еще была холодная, я решил, что меня просто где-то продуло, и по наставлению жены принял две таблетки противовирусного.





Вечером из носа уже текло интенсивно, но температуры не было, хотя я и чувствовал себя разбитым. Что-то подозрительно покалывало в легких. Но я отгонял сомнения и страхи.





«Странно, что никто до вечера пятницы мне не позвонил и не сказал ничего про тест. Возможно, все нормально, он отрицательный, поэтому и не сообщают», – думал я.





Утром в субботу я проснулся уже без насморка, но с температурой – градусник показал 37,2. Она держалась на протяжении всего дня, при этом чувствовал я себя лучше, чем вчера. Оставалась слабость, усталость и хотелось спать. На протяжении дня я принимал противовирусное, пил много воды и ел фрукты.





В воскресенье все симптомы простуды прошли, температура тоже была в норме, будто и не болел вовсе. Самочувствие жены в эти дни практически не менялось: ей было плохо, температура по-прежнему держалась до 38.





Я заражен «короной»? Что вообще происходит?

В 8 утра в понедельник, 13 сентября, меня разбудил телефонный звонок из поликлиники. Сказали, что ко мне едет медсестра, которая возьмет кровь из вены.





Я даже не успел сообразить до конца, что происходит, как в дверь позвонили. Женщина в защитном костюме быстро и профессионально взяла у меня кровь на анализ, объяснив, что из-за большого количества ПЦР-тестов результаты задерживаются. Поэтому и берут кровь, чтобы быстрее выяснить, болен ли человек.





Тут я вспомнил, что, по данным Минздрава в воскресенье, 12 сентября, было зарегистрировано более 1900 новых заражений (белорусский рекорд – 1975 заражений за сутки в декабре 2020 года. – Ред.), хотя обычно в выходные дни эта цифра меньше на 30–40% от средней за неделю.





«Значит, четвертая волна уже накрыла Беларусь», – сделал я неутешительный вывод.





В понедельник никто из медиков больше так и не позвонил. Меня терзали смутные сомнения. Болен ли я, все еще неизвестно, а 14 сентября – последний день моей изоляции….





Чувствовал я себя нормально. Жена же в этот день снова поехала к врачу: шутка ли, неделю держится температура и самочувствие очень плохое.





Долгожданный звонок прозвенел только утром во вторник. Мне сказали, что пришел мой ПЦР-тест – он положительный. Теперь я тоже официально болею ковидом, поэтому больничный автоматом продлевается до 21 сентября.





Я спросил, как можно заболеть, если вакцинировался. Мне ответили, что так бывает, просто болезнь протекает в 99 случаях из 100 в легкой форме и без осложнений, однако поинтересовались, какую именно прививку я делал.





Чуть позже позвонила мой участковый врач. Спросила о самочувствии и, убедившись, что все хорошо, объяснила, когда и куда мне приходить на прием, чтобы, скорее всего, закрыть больничный.





Очень странные дела

Да, я сделал прививку и заболел «короной», но перенес ее, кажется, быстро и очень легко, в отличие от супруги. Моя жена, которая была против вакцинации, на днях призналась: если бы она знала, что болезнь будет протекать у нее так тяжело, то, скорее всего, тоже привилась бы летом вместе со мной.





Не знаю, как бы перенес эту болезнь я без прививок, но хочется верить, что выработанные в организме антитела все-таки сыграли свою роль.





Однако в данный момент у меня возникло несколько вопросов, о которых почему-то практически не говорят, агитируя людей прививаться. Во-первых, как все же работает эффект массовой вакцинации, если привитый человек все равно может заразиться и быть скрытым разносчиком инфекции?





Если бы не плохое самочувствие жены, я бы даже не заметил, что заразился COVID-19! Подумал бы, что это обычная простуда, и продолжал бы разносить вирус по городу!





Во-вторых, почему в западных странах люди прививаются и, по идее, тоже должны болеть в легкой форме и разносить вирус, но роста заболеваний там нет?





И, в-третьих, почему, спустя полтора года после появления этого вируса медицина продолжает реагировать на изоляцию с опозданием? Посудите сами: жене стало плохо в понедельник, результаты теста стали известны в среду.





Выходит, я как минимум три дня ходил спокойно на работу, по городу и магазинам, являясь контактом первого уровня или уже даже больным! Сколько людей за это время я успел заразить?