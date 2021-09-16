Вот уже третья за последние 12 месяцев гражданская миссия в среду, 15 сентября, отправилась в космос. Запуск состоялся через пару минут после 8 часов вечера по времени Восточного побережья США, сообщает golosameriki.com





Летом 2021 года корабли компаний Virgin Galactic и Blue Origin во время полетов достигли высоты 86 километров и 107 километров соответственно, где их экипажи провели несколько минут в условиях микрогравитации.





Миссия Inspiration4 компании SpaceX, в чьем богатом портфолио есть и рейсы, доставившие астронавтов НАСА на МКС, впервые в истории человечества отправила на орбиту гражданский экипаж, который не сопровождает ни один профессиональный астронавт. Если все пройдет по плану, четверым космическим туристам будет обеспечено пребывание в космосе сразу на трое суток.





В отличие от компаний-конкурентов полет SpaceX будет орбитальным, а не суборбитальным. Примерно каждые 90 минут экипаж будет совершать полный оборот вокруг Земли. Максимальная высота полета составит 575 км от земной подверхности – более чем в 5 раз превысив показатели компаний-конкурентов. Участники миссии поднимутся даже выше орбит телескопа «Хаббл» и МКС.





Бенджамин Рид, директор управления пилотируемыми полетами SpaceX, поблагодарил экипаж и их семьи за участие в исторической миссии, отметив, что со времен полетов шаттлов, выполняющих техническое обслуживание телескопа «Хаббл», это наивысшая высота, которую на орбите занимал космический аппарат с людьми.





Управление полетом в рамках миссии Inspiration4 полностью осуществляется с Земли. Члены экипажа обладают лишь минимальной космической подготовкой. За день до запуска они провели пресс-конференцию в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.





Командиром миссии стал 38-летний миллиардер Джаред Айзекман ­– основатель фирмы электронной коммерции Shift4Payments. Он же оплатил полет и остальных участников.





Inspiration4 в некотором смысле — благотворительная миссия космических масштабов. В рамках приуроченного к орбитальному полету сбора средств Айзекман рассчитывает собрать 200 миллионов долларов для детской онкологической больницы и исследовательского центра в городе Мемфис, штат Теннесси. Сам же он пожертвовал 100 миллионов долларов на нужды центра.





29-летняя Хейли Арсено, которая стала самой молодой американкой, побывавшей в космосе – сотрудница этой же больницы, а в детстве была ее пациентом и победила онкологическое заболевание.





В розыгрыше еще одного места в команде миссии Inspiration4 участвовали 72 тысячи человек. В этом процессе также было собрано 100 миллионов долларов на нужды онкоцентра. Победителем благотворительной лотереи стал 42-летний ветеран ВВС США, инженер данных Крис Семброски.





Несмотря на лицензию на управление как гражданскими, так и военными самолетами у командира миссии Айзекмана, должность пилота космического корабля берет на себя 51-летняя ученый-геолог Сайан Проктор. В 2009 году, во время отбора астронавтов НАСА из 3,5 тысяч кандидатов, она вошла в список из 47 финалистов, однако так и не стала астронавтом.





«Три чернокожие женщины-астронавта уже побывали в космосе, и осознание того, что я стану четвертой, означает, что у меня есть возможность не только осуществить свою мечту, но и вдохновить следующее поколение чернокожих женщин и девушек, и действительно заставить их задуматься о том, что мы можем достичь звезд», – отмечает Проктор.