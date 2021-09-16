



Последние годы она жила в Москве, однако в прошлом августе приехала в Минск — говорит, не смогла остаться безучастной к тому, что происходило. Провела в Беларуси несколько недель. Когда начались угрозы, уехала назад в Москву — к мужу и маленькой дочери. Участвовала в акция возле белорусского посольства — за это с ней дважды проводили разъяснительные беседы. В последний раз предупредили, что третьего раза не будет.





А в августе по белорусскому адресу на ее имя пришла повестка — ее вызывали на допрос. Юристы посоветовали уехать и из России. Мог встать вопрос об экстрадиции в Беларусь. Через знакомых она узнала, что действительно есть в списках.





"Я там была с пометкой о депортации, упоминалась статья о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. В России в преддверии выборов зачищают все, что хоть немного отдает оппозицией, затыкают рты и СМИ, и активистам, поэтому мы решили не возвращаться до каких-то глобальных изменений", — рассказала Марина.





Еще в прошлом году для освещения акций девушек в белом Ментусова создала телеграм-канал. Недавно она узнала, что его признали экстремистским. Не исключено, что интерес белорусских силовиков к ней связан с этим.





"Хотела бы написать, что наша эмиграция интеллектуальная, но, к сожалению, политическая", — отметила девушка.