



"По данному факту Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в пресс-службе СК в четверг.





"Следователями проведен осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, возле деревни Горавица Дрогичинского района на белорусско-украинской границе было обнаружено повреждение государственного герба на белорусском пограничном знаке.





В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что погранзнак обстреляли с территории Украины. Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники обнаружили на погранзнаке повреждения в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья, проинформировали в ГПК.





В Госпогранслужбе Украины Украине накануне сообщили, что поиск причастных к повреждению пограничного знака на границе с Беларусью продолжается.









Там отметили, что "характер местности, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено". "Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могл� осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке", - заявили в погранслужбе.