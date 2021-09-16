Мэр Бреста обратился с просьбой прислать четверостишие-поздравление с упоминанием дружбы Бреста и Гродно
Городские власти готовят поздравление Гродно, который 18 сентября отметит свое 893-летие.
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук обратился к брестчанам с просьбой прислать четверостишье-поздравление с упоминанием дружбы Бреста и Гродно. 18 сентября Гродно отметит свое 893-летие. Рогачук пообещал в своем телеграм-канале, что автора лучшего четверостишья ждет подарок.
«18 сентября Гродно отметит свое 893-летие. Готовим поздравления нашему западному городу-соседу. В этой связи обращаюсь к брестчанам с просьбой – прислать небольшое четверостишье-поздравление, в котором бы отражалось единство и дружба двух городов – Бреста и Гродно! Победителя ждет подарок!», – написал Рогачук.
Свои варианты можно прислать на электронный адрес [email protected] до 15.00 17 сентября.
09:35 16/09/2021
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