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Король Нидерландов остался без золотой кареты

Король Нидерландов Виллем-Александр остался без золотой кареты из-за общественных споров.



Глава европейской страны не совершил поездку на карете к парламенту в Гааге, где он должен был огласить государственный бюджет. Эта традиция соблюдается ежегодно в День Принца, в третий вторник сентября.

Известно, что транспортное средство поместили в музей Амстердама в 2020 году из-за разразившихся среди местных жителей споров. Активисты движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") захотели уничтожить карету из-за изображенного на ней панно "Поклонение колоний", на котором темнокожие подданные на коленях преподносят дары белой госпоже, символизирующей Голландию.

После инцидента королевская семья заявила, что исторический памятник будет находиться в музее на реставрации до сентября 2021 года. В конечном счете Виллем-Александр сообщил гражданам, что он отказывается следовать этой традиции. Теперь карету отправят по музеям страны, чтобы голландцы сами определили ее дальнейшую судьбу.


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