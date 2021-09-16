







Глава европейской страны не совершил поездку на карете к парламенту в Гааге, где он должен был огласить государственный бюджет. Эта традиция соблюдается ежегодно в День Принца, в третий вторник сентября.





Известно, что транспортное средство поместили в музей Амстердама в 2020 году из-за разразившихся среди местных жителей споров. Активисты движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") захотели уничтожить карету из-за изображенного на ней панно "Поклонение колоний", на котором темнокожие подданные на коленях преподносят дары белой госпоже, символизирующей Голландию.





После инцидента королевская семья заявила, что исторический памятник будет находиться в музее на реставрации до сентября 2021 года. В конечном счете Виллем-Александр сообщил гражданам, что он отказывается следовать этой традиции. Теперь карету отправят по музеям страны, чтобы голландцы сами определили ее дальнейшую судьбу.







