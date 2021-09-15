







Первый раз Банцера отправили в ШИЗО 5 августа. По его словам, он не услышал звонка отбоя, умываясь, после замечания дежурного пошел в свою комнату, но буквально у дверей его остановил еще один сотрудник более высокого ранга и вменил ему нарушение. За это Игорю дали 10 суток штрафного изолятора и отправили в ИВС.





Пока он там сидел, ему назначили еще 10 суток за то, что раньше (до ШИЗО), во время одной из проверок он был небрит. Еще два нарушения по 10 суток выписали работники ИВС — за плохую уборку камеры и за то, что Банцер якобы кричал на сотрудников.





Из 40 суток в изоляторе последние 19 мужчина голодал, сейчас, по его словам, он в плохом состоянии и нуждается в медпомощи. При этом 14 сентября ему сообщили, что начальник его исправительного учреждения решил отправить в суд документы, чтобы Банцера, как «злостного нарушителя», перевели на более жесткий режим, то есть в колонию.





Напомним, Игоря Банцера, панк-музыканта, лидера группы «Mister X», задержали 20 октября за то, что ночью с 4 на 5 сентября прошлого года он танцевал перед машиной в розовых шортах, а потом снял их и продолжил танец в стрингах. До суда он находился в СИЗО. В марте его осудили по статье о хулиганстве на 1,5 года химии. Во время суда он около двух недель держал сухую голодовку в знак протеста.