Их обвиняют в том, что они бросали коктейли Молотова в дом Олега Гайдукевича и готовили ряд других преступлений. Сообщается, что Влад с отцом готовили несколько террористических атак: на силовиков, судей, телеведущих и Гайдукевича. Планировали похищать, пытать и записывать покаянные видео. Жена Влада участвовала во всем как оператор. Всего по делу задержали более 20 человек. Кристина, дочь Ольги и Виталия Войтеховичей, прокомментировала сюжеты для «Нашей Нивы».





«Меня всю трясет, я не думала, что мои родные на такое способны. Показали на видео, что они лично бросали это… Я сама увидела, что они делали, что они поджигали авто…





Показали их лица, что это были они…





Но причем там моя мама, я не понимаю.





В тот день, когда они якобы поехали на рыбалку, мой муж хотел ехать с ними. Но отец сказал, что не стоит, это далеко, и вообще «лето не закончилось еще, съездим потом». Муж очень просил, но отец отказался брать его. Я тогда не придала внимания этому. А получается, это был тот раз.





Если бы я была чужим человеком, то впечатление об этих людях у меня бы сложилось не самое лучшее. Но ведь это мои родные. Я не считаю их преступниками или террористами.





Но я в шоке, что они это все делали. У них маленький сын, у них недавно родился внук — и чем они думали, когда это делали? Я не понимаю», — говорит Кристина.



