+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Гомеле лишили регистрации краеведческую организацию "Талака"

5 сентября Гомельский областной суд ликвидировал краеведческую общественную организацию "Талака", передаёт Радио "Свобода".


Истцом выступало главное управление юстиции Гомельского облисполкома. Судье Татьяне Аземше хватило часа, чтобы вынести решение.

"Талака" существовала с 1986 года. В этом году она могла бы отпраздновать свое 35-летие. Организация занимается возрождением старинных белорусских народных обрядов, сбором фольклора, реконструкцией аутентичных праздников.

В ходе суда выяснилось, будто "Талака" получала письменное предупреждение за то, что не уведомила о поступлении и расходовании денежных средств и другого имущества. Председатель организации Пётр Цалко пояснил, что объединение не вело экономическую деятельность, и попросил время, чтобы подать необходимые документы. Однако суд это ходатайство отклонил.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]