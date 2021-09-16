



Истцом выступало главное управление юстиции Гомельского облисполкома. Судье Татьяне Аземше хватило часа, чтобы вынести решение.





"Талака" существовала с 1986 года. В этом году она могла бы отпраздновать свое 35-летие. Организация занимается возрождением старинных белорусских народных обрядов, сбором фольклора, реконструкцией аутентичных праздников.





В ходе суда выяснилось, будто "Талака" получала письменное предупреждение за то, что не уведомила о поступлении и расходовании денежных средств и другого имущества. Председатель организации Пётр Цалко пояснил, что объединение не вело экономическую деятельность, и попросил время, чтобы подать необходимые документы. Однако суд это ходатайство отклонил.