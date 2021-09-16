



В народе этот день называют Доброродной девой. Веровали, что сегодня можно избавиться от бедности.





16 сентября начинали собирать лен. Также в этот день старались убрать в доме и выбросить старые вещи и мусор. Весь хлам сжигали вместе с картофельной шелухой. Предки считали, что это принесет счастье на весь год и поможет защитить скот.





Сегодня нельзя подметать в доме и во дворе. Говорят, что так можно вымести счастье и деньги из дома.





Народные приметы:





- Теплый день - к затяжной зиме.





- После обеда дождь - погода будет плохой еще несколько дней.





- Мало ягод и грибов - будет плохой урожай.





- Муравьи строят большие муравейники - к затяжной зиме.