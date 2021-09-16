Из него были вычеркнуты несколько стран, а несколько — добавлены. Это следует из указа Александра Лукашенко №345, который он подписал 15 сентября. Ночью в четверг указ был официально опубликован, пишет Reform.by.





Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала лишь то, что указ разрешает безвизовый въезд не только через минский аэропорт, как было раньше, но и через аэропорты областных центров (которые, впрочем, в основном принимают лишь небольшое количество туристических чартеров). Однако после публикации текста указа обнаружились более существенные изменения порядка безвизового въезда.





Перечень стран, гражданам которых разрешен «безвиз», ранее насчитывал 80 позиций, теперь их 76.





Из списка исключены:





Соединенные Штаты Америки,

Китайская народная республика.





Надо отметить, что исключение из перечня КНР носит технический характер. С 2018 года между Беларусью и КНР действует безвизовый режим для поездок на срок до 90 дней, утвержденный двусторонним соглашением.





В список стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд в Беларусь, включены:





Иран,

Пакистан,

Египет,

ЮАР,

Иорданское Хашимитское Королевство.

Но для них безвиз действует только при наличии действующей визы в страны ЕС или Шенгенской зоны и обратных авиабилетов из Беларуси.





Указ вступит в силу через месяц.