Денис Дудинский. Так случилось, что на одну ночь в камере ИВС на Окрестина я оказался совершенно один – предыдущих сидельцев отпустили или перевели, а следующих ещё не поймали, вспоминает на своей странице в Facebook





Утро. Подъем. В коридоре начинает тренькать тележка, на которой развозят завтрак. Жду – до моей камеры еще примерно минут двадцать. И тут слышу, как в камере напротив со скрипом и лязгом открывается окошко-кормушка и дежурный говорит: “Завтрак!” От заключённых следует вопрос: “А что там на завтрак?” В ответ: “Овсянка.” И тут я просто подпрыгиваю на лавке. Овсянка? Овсянка??!!!Овсянка!!!!





И воображение уже подсказывает дальше – овсянка, сэр… И все эти, Бэрримор, Ватсон, сэр Баскервиль и т.д. И вот я в ожидании тележки уже нарезаю круги по камере, тренируясь имитировать голос Ливанова: “Овсянка, сэр! Спасибо, Бэрримор!” А параллельно прислушиваюсь – не дай бог кто-нибудь из других камер опередит меня и первым использует мою гениальную шуточку!





И вот, как мне кажется, торжественно и с достоинством тележка с завтраком доезжает до моей камеры. С лязгом открывается раздаточное окошко (а я в этот момент тихонько напеваю мелодию из советской передачи “В гостях у сказки”. Помните, когда в начале была заставка с открывающимися ставнями в сказочной избушке?). В окошке появляется румяное лицо:





– Завтрак! – как-то буднично и даже немного устало произносит лицо. Видимо, оно еще не догадывается, что впереди его ждёт искромётный юмор и утончённая ирония.





Я наклоняюсь к окошку и с особым трепетом спрашиваю: “А что на завтрак?” И в ответ получаю долгожданное: “Овсянка.” И вот тут-то наступает мой звёздный час! Я пару секунд выдерживаю паузу и хриплым ливановским голосом произношу…





БЛИН!!!!, я не знаю, что произошло в моей голове, но вместо “Овсянка? Спасибо, Бэрримор.”, я произношу: “Овсянка? Спасибо, Камбербэтч!” Чёррррт!! Я в полнейшем смятении отпрыгиваю от раздаточного окошка и начинаю метаться по камере, причитая вслух: “Блииииин, ну как же так!!!! Я же готовился! Я же репетировал!!! Дурак!” На протяжении всего этого гамлетовского этюда румяное лицо в окошке, словно добрая бабушка из сказки в том самом окне с резными ставнями, продолжало наблюдать за моими страданиями. В какой-то момент лицо произнесло:





– Не получилась шутка?





В ответ сокрушенно качаю головой. Лицо:





– Если хотите, я сейчас закрою окошко, отъеду с тележкой, снова подъеду и вы попробуете ещё раз. Обещаю, я буду смеяться.





Ну куда там! Это уже будет неинтересно и не нужны мне такие одолжения. Беру миску с овсянкой и спрашиваю румяное лицо:





– А что, я не первый, кто решил так про овсянку пошутить?





Бенедикт Камбербэтч, фото: b-g.by





Лицо грустно качает головой:





– И не первый, и не десятый, и даже не сотый. За столько-то лет моей работы здесь!.. Но вы не волнуйтесь, в моей памяти вы навсегда останетесь заключенным, который эту шутку преподнёс максимально оригинально.





Утреннюю холодную овсянку я ел без аппетита и даже с некоторым отвращением, пишет Дудинский о событиях годовой давности.



