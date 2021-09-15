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Как Денис Дудинский хотел пошутить про овсянку на Окрестина. Думаете, он вспомнил Холмса, Ватсона?

Очередной текст из серии «денискины рассказки» в Facebook беларуский шоумен посвятил годовщине своей отсидки на Окрестина.

Как Денис Дудинский хотел пошутить про овсянку на Окрестина. Думаете, он вспомнил Холмса, Ватсона?
Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Так случилось, что на одну ночь в камере ИВС на Окрестина я оказался совершенно один – предыдущих сидельцев отпустили или перевели, а следующих ещё не поймали, вспоминает на своей странице в Facebook Денис Дудинский.

Утро. Подъем. В коридоре начинает тренькать тележка, на которой развозят завтрак. Жду – до моей камеры еще примерно минут двадцать. И тут слышу, как в камере напротив со скрипом и лязгом открывается окошко-кормушка и дежурный говорит: “Завтрак!” От заключённых следует вопрос: “А что там на завтрак?” В ответ: “Овсянка.” И тут я просто подпрыгиваю на лавке. Овсянка? Овсянка??!!!Овсянка!!!! 

И воображение уже подсказывает дальше – овсянка, сэр… И все эти, Бэрримор, Ватсон, сэр Баскервиль и т.д. И вот я в ожидании тележки уже нарезаю круги по камере, тренируясь имитировать голос Ливанова: “Овсянка, сэр! Спасибо, Бэрримор!” А параллельно прислушиваюсь – не дай бог кто-нибудь из других камер опередит меня и первым использует мою гениальную шуточку!

И вот, как мне кажется, торжественно и с достоинством тележка с завтраком доезжает до моей камеры. С лязгом открывается раздаточное окошко (а я в этот момент тихонько напеваю мелодию из советской передачи “В гостях у сказки”. Помните, когда в начале была заставка с открывающимися ставнями в сказочной избушке?). В окошке появляется румяное лицо:

– Завтрак! – как-то буднично и даже немного устало произносит лицо. Видимо, оно еще не догадывается, что впереди его ждёт искромётный юмор и утончённая ирония.

Я наклоняюсь к окошку и с особым трепетом спрашиваю: “А что на завтрак?” И в ответ получаю долгожданное: “Овсянка.” И вот тут-то наступает мой звёздный час! Я пару секунд выдерживаю паузу и хриплым ливановским голосом произношу…

БЛИН!!!!, я не знаю, что произошло в моей голове, но вместо “Овсянка? Спасибо, Бэрримор.”, я произношу: “Овсянка? Спасибо, Камбербэтч!” Чёррррт!! Я в полнейшем смятении отпрыгиваю от раздаточного окошка и начинаю метаться по камере, причитая вслух: “Блииииин, ну как же так!!!! Я же готовился! Я же репетировал!!! Дурак!” На протяжении всего этого гамлетовского этюда румяное лицо в окошке, словно добрая бабушка из сказки в том самом окне с резными ставнями, продолжало наблюдать за моими страданиями. В какой-то момент лицо произнесло:

– Не получилась шутка?

В ответ сокрушенно качаю головой. Лицо:

– Если хотите, я сейчас закрою окошко, отъеду с тележкой, снова подъеду и вы попробуете ещё раз. Обещаю, я буду смеяться.

Ну куда там! Это уже будет неинтересно и не нужны мне такие одолжения. Беру миску с овсянкой и спрашиваю румяное лицо:

– А что, я не первый, кто решил так про овсянку пошутить?

Бенедикт Камбербэтч, фото: b-g.by

Лицо грустно качает головой:

– И не первый, и не десятый, и даже не сотый. За столько-то лет моей работы здесь!.. Но вы не волнуйтесь, в моей памяти вы навсегда останетесь заключенным, который эту шутку преподнёс максимально оригинально.

Утреннюю холодную овсянку я ел без аппетита и даже с некоторым отвращением, пишет Дудинский о событиях годовой давности.
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