"В июне текущего года на поле между деревнями Старая Рудня и Селивоновка Жлобинского района Рогачевско-Жлобинской военно-поисковой группой «Звезда» совместно со специализированным отдельным 52 батальоном Министерства обороны Республики Беларусь были обнаружены останки военнослужащего Красной Армии, погибшего в августе 1941 года", - рассказали в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси в среду.





Был найден солдатский медальон и блокнот. При первоначальном осмотре медальона установить личность погибшего бойца не удалось, поскольку вкладыш с данными истлел, информация была уничтожена, пишет Интерфакс-Запад.





На листах же найденного блокнота сохранились некоторые записи и рукописный текст. Они были направлены судебным экспертам, которые установили, что погибший был уроженцем Саратовской области.





"В ходе исследования объектов судебные эксперты управления ГКСЭ по Гомельской области установили, что одним из фрагментов бумаги является письмо Логинова Михаила Петровича, адресованное своей двоюродной сестре. На другом фрагменте письма размещен рукописный текст с данными, которые вносятся во вкладыш медальона, следующего содержания: «Логинов Михаил Петрович, 1907 года рождения. Уроженец Саратовской области, район Петровск, Товаложский сельский совет, село Товаложка. Адрес последнего места проживания: город Саратов, завод им. С.М.Кирова, новая И.Т.К., барак №1, кв.№16», - проинформировали в ГКСЭ.





Благодаря этой информации были найдены и оповещены родственники погибшего бойца, которые 14 сентября приняли участие в церемонии перезахоронения останков на Жлобинщине.



