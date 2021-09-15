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Фотофакт: вот как выглядит карп-гигант весом 20 килограмм

Карпа-гиганта весом 20 килограмм поймали в Берёзовском районе.


Автор улова – житель Барановичей Михаил Мойсей.

После взвешивания и фотосессии карпа отпустили, ведь рыбалка для Михаила Мойсея – не способ добычи рыбы, а вид спорта.

– Это называется карпфишинг: вся пойманная рыба отпускается, – пояснил он. – Это больше, чем рыбалка. Это – стиль жизни.
 
До этого рекордом мужчины был карп весом 18,25 килограмм.
intex-press.by
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