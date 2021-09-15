



Автор улова – житель Барановичей Михаил Мойсей.





После взвешивания и фотосессии карпа отпустили, ведь рыбалка для Михаила Мойсея – не способ добычи рыбы, а вид спорта.





– Это называется карпфишинг: вся пойманная рыба отпускается, – пояснил он. – Это больше, чем рыбалка. Это – стиль жизни.

До этого рекордом мужчины был карп весом 18,25 килограмм.



