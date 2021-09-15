Фотофакт: вот как выглядит карп-гигант весом 20 килограмм
Карпа-гиганта весом 20 килограмм поймали в Берёзовском районе.
Автор улова – житель Барановичей Михаил Мойсей.
После взвешивания и фотосессии карпа отпустили, ведь рыбалка для Михаила Мойсея – не способ добычи рыбы, а вид спорта.
– Это называется карпфишинг: вся пойманная рыба отпускается, – пояснил он. – Это больше, чем рыбалка. Это – стиль жизни.
До этого рекордом мужчины был карп весом 18,25 килограмм.
21:23 15/09/2021
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