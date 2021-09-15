В Испании впервые во всем мире госпитализировали подростка, у которого была зависимость от видеоигр. Об этом пишет La Prensa Latina.

Отмечается, что парень страдал зависимостью от игры Fortnite. Его поместили в больницу на 2 месяца.

фото носит иллюстративный характер





К такому решению близкие подростка прибегли из-за того, что он отказывался выходить из дома и абсолютно не ходил общаться с людьми.

Кроме того, он также отказывался от медицинской помощи.





Медики считают, что такое пристрастие подростка к видеоиграм связано со смертью его родственника из-за чего у парня возникла повышенная тревожность.

Напомним, в 2017 году Всемирная организация здравоохранения добавила игровую зависимость (gaming disorder) в Международную классификацию болезней.



