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Game over: впервые в мире госпитализировали подростка с зависимостью от видеоигр

Парень не выходил из дома и не хотел ни с кем общаться. Ранее у него скончался близкий родственник.

В Испании впервые во всем мире госпитализировали подростка, у которого была зависимость от видеоигр. Об этом пишет La Prensa Latina.
Отмечается, что парень страдал зависимостью от игры Fortnite. Его поместили в больницу на 2 месяца.
фото носит иллюстративный характер

К такому решению близкие подростка прибегли из-за того, что он отказывался выходить из дома и абсолютно не ходил общаться с людьми. 
Кроме того, он также отказывался от медицинской помощи. 

Медики считают, что такое пристрастие подростка к видеоиграм связано со смертью его родственника из-за чего у парня возникла повышенная тревожность.
Напомним, в 2017 году Всемирная организация здравоохранения добавила игровую зависимость (gaming disorder) в Международную классификацию болезней.
telegraf.by
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