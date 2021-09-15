Согласно документу, иностранные граждане, временное пребывание которых на территории Республики Беларусь не превышает тридцати суток со дня въезда, могут без визы въехать в страну через Национальный аэропорт Минск, а также аэропорты Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева.





Ранее указанный порядок распространялся только на граждан, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь через Национальный аэропорт Минск.



