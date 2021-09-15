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Северная и Южная Кореи почти одновременно испытали баллистические ракеты

Северная и Южная Кореи провели тестовые запуски баллистических ракет с интервалом в несколько часов, что подчеркивает усиление гонки вооружений на полуострове на фоне застоя переговоров по ядерной проблеме КНДР.

Северная и Южная Кореи провели тестовые запуски баллистических ракет с интервалом в несколько часов, что подчеркивает усиление гонки вооружений на полуострове на фоне застоя переговоров по ядерной проблеме КНДР.

Северная Корея запустила две ракеты с полигона в центральной части страны в сторону Японского моря - впервые за полгода и в очередное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

В это время министры иностранных дел Китая и Южной Кореи Ван И и Чон Ый-йонг обсуждали в Сеуле региональную ситуацию.

Несколько часов спустя в тот же день, 15 сентября, Южная Корея успешно испытала свою первую ракету, запускаемую с подводной лодки, известную как SLBM, став таким образом седьмой страной в мире, обладающей таким оружием. Этот запуск был объявлен заранее и не являлся ответом на действия Пхеньяна, пишет Русская служба Би-би-си.
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