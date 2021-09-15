«Дело Автуховича»

По данным от 8 сентября в списке физических лиц есть предприниматель из Волковыска Николай Автухович, и те кто проходят по его делу — 60-летняя пенсионерка Галина Дербыш и настоятель храма святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки Жабинковского района Сергей Резанович, а также его жена Любовь Резанович и их сын Павел, пишет Телеграф.





Николай Автухович — предприниматель из Волковыска, раньше владел службой такси. В 2004 году он участвовал в парламентских выборах, проиграл. Через год его приговорили к 3,5 годам колонии усиленного режима за уклонение от уплаты налогов и осуществление перевозки пассажиров и багажа без регистрации коммерческой фирмы.

О задержании Автуховича рассказали госСМИ в декабре 2020 года. Там утверждали, что он руководил группой людей, стоявших за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно, пишет Deutsche Welle. Кроме этого говорилось, что говорилось некая «банда Автуховича», якобы нелегально привозила в Беларусь из Украины оружие и взрывчатку, готовила теракты.





Галина Дербыш — жительница городка Обухово. Она работала бухгалтером в местном СПК, после занималась собственным хозяйством, помогала бездомным животным. Ее дочь рассказывала, что пенсионерка несколько раз была независимым наблюдателем на выборах. Известно, что женщина — инвалид второй группы, у нее есть онкологическое заболевание и проблемы с сердцем.





Дербыш проходит по «делу Автуховича», но родственники не знают, знакома ли она с ним.





Также задержали и 53-летнего Сергея Резановича, настоятеля храма святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки Жабинковского района, его жену Любовь и их сына Павла. Знакомые Автуховича рассказывали, что он был знаком с этой семьей.





Кроме них в списке террористов по «делу Автуховича» еще Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Виктор Снегур, Владимир Гундарь и Ольга Майорова.





«С Павлом Савой и Артуром Попко — взрывал. Галина Дербыш из Гродненского района следила за объектом. Виктор Снегур проводил через границу, а вот Ольга Майорова, живущая в Крупском районе — она администрировала все социальные сети Автуховича, вела телеграм-канал», — рассказывали на госТВ.





Кто еще в списке?

В список включили неформальную организацию «Отряды гражданской самообороны Беларуси», признанную белорусским судом террористической 18 августа.





Также в список физлиц, причастных к террористической деятельности, внесены фигуранты дела «отрядов самообороны». В их числе Денис Хофман (он же Хромов), который, по заявлению Генпрокуратуры, руководил созданием в сентябре 2020 года «Отрядов гражданской самообороны Беларуси».





Кроме этого, в перечень внесена и руководитель гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач. Она в политике с 1996 года. Была членом и руководителем различных организаций. В 2003 году избиралась депутатом Витебского горсовета. В 2015 году планировала баллотироваться в президенты страны, но затем передумала. Ольга Карач активно критикует власти Беларуси.





КГБ внес Ольгу Карач в список террористов. Чем она известна и кто еще в списке?





Ранее в список лиц, причастных к террористической деятельности, были внесены экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, блогер Антон Мотолько и другие.



