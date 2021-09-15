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Журнал Time включил американских поп-исполнительниц Билли Айлиш и Бритни Спирс в список самых влиятельных людей мира. Перечень был опубликован на сайте издания.





Спирс оказалась в категории «Икона». В сопроводительном письме, написанном актрисой и моделью Пэрис Хилтон, говорится, что, «несмотря на тьму, окружавшую ее жизнь, Бритни излучает радость и делиться светом своего прекрасного сердца». По словам Хилтон, певица приносила миру хит за хитом, но за пределами сцены ей пришлось пережить более десяти лет жестокого обращения со стороны отца, который был ее опекуном, пишет Лента.ру.





«Мама. Друг. Боец. Молодая женщина, выросшая в таблоидной культуре 2000-х, когда работала неумолимая и жестокая жестокая машина папарацци», — так Хилтон описала Спирс.





Билли Айлиш попала в категорию «Новаторы». Рэперша Megan Thee Stallion похвалила ее за открытость и непринужденность, которую исполнительница сохраняет, несмотря на всемирную славу. «Она сильная, но все еще учится и продолжает расти. Женщина, которая борется за себя и защищает других женщин по всему миру», — написала хип-хоп-артистка про коллегу.





В феврале Time опубликовал список главных восходящих звезд года. В разделе «артисты» среди прочих оказались певицы Фиби Бриджерс и Дуа Липа, звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер, юмористка Эмбер Раффин, актер Джон Дэвид Вашингтон, и бразильская исполнительница Анитта.



