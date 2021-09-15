Сегодня на стройке многофункционального комплекса напротив Дворца независимости стало плохо машинисту башенного крана и он не мог сам выбраться из кабины. В итоге спасатели спускали его при помощи альпинистского оборудования и снаряжения, сообщает Минское городское управление МЧС.





14 сентября в 09.17 на номер «112» от медиков поступило сообщение о том, что машинисту башенного крана, который находится в кабине на территории строительной площадки на Победителей 63Б нужна медицинская помощь. На место выехали подразделения МЧС. По прибытии выяснилось, что во время работы на высоте около 40 метров машинисту стало плохо и он не мог спуститься самостоятельно. Спасатели приняли решение спускать его при помощи альпинистского оборудования и снаряжения. Вот как это выглядело:





— Начальник пожарной аварийно-спасательной части № 6 Владислав Семашкевич и командир отделения Евгений Залевский организовывали страховочную и спусковую станции, с которых заместитель начальника Центрального районного отдела Сергей Вечер в сопровождении при помощи спасательной косынки спустил его на землю. Во время спуска страховку осуществлял командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 12 Александр Адерихо, а внизу у основания крана пострадавшего принимали командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 6 Вячеслав Моржуев и старший пожарный Дмитрий Литвиненко, — сообщает МЧС.





Крановщика передали бригаде скорой помощи. После осмотра спасенный был госпитализирован с предположительным диагнозом: почечная колика.





Что это за стройка?

Напротив Дворца независимости (между «Замком» и «Атлантом») компания «БелГлобалГарант», соучредителем которой является влиятельный бизнесмен и экс-глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, строит многофункциональный комплекс. Эту землю в аренду застройщику передали решением Мингорисполкома. Комплекс будет таким:









Ранее заявлялось, что в комплексе будет бассейн, медико-восстановительный центр, общепит и номера для расселения спортсменов, приезжающих играть в теннис, а также для детей, которые будут тренироваться рядом. Таким образом, при условии строительства этого здания в этом районе появится единый комплекс академии тенниса, ведь прямо за ним расположен Республиканский центр подготовки по теннису.





В здании предполагалось также разместить офисные помещения. Площади для федерации тенниса планировали предоставить безвозмездно, остальные — сдавать в аренду. Комплекс должны построить до 30 сентября 2022 года.





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Сергей Тетерин с детства профессионально занимался теннисом. Потом в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК.





Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, реализацией спортивного питания, а также сдачей в аренду техники и помещений. Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса, спонсируют соревнования и занимаются благотворительностью. А еще Тетерин является почетным консулом Грузии в нашей стране.





Сергей Тетерин иногда бывает в одной компании с Александром Лукашенко. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Кроме того, Сергей Тетерин владеет участками на малой родине Александра Лукашенко.



