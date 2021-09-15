"Эти негативные процессы имеют место в лагерях мигрантов, (...) полиция постоянно наблюдает за ситуацией", - сказал заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас в среду на заседании парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.





Комментируя публикацию новостного портала 15min.lt о том, что в лагере для мигрантов в Руднинкай (Шальчининкский район) формируется система каст, есть сексуальная эксплуатация, а некоторые неимущие мигранты вынуждены заниматься проституцией, Паулаускас сказал, что заявлений, связанных с сексуальной свободой, полиция не получала, поэтому не начинала расследование.





"У нас нет ни глаз, ни возможностей получить полноценную информацию о том, что происходит внутри. Зачастую мы получаем (информацию) на уровне слухов, например, тот же Алитусский аэродром, где размещены преимущественно граждане стран Африки, о том, что имеет место торговля людьми, проституция. Направляем сотрудников с переводчиками, чтобы попытались хотя бы превентивно информировать находящихся там людей, как можно связаться с полицией, чтобы не молчали, так как без их желания сообщить полиции чаще всего никакой процесс невозможен", - сказал заместитель генерального комиссара.





Он подтвердил, что в лагерях появились неформальные лидеры.





"Они делят лучшие продукты питания, решают, кому отдать какую одежду и тому подобное. Эти лидеры обеспечивают хрупкий мир внутри. Если они говорят, давайте не будем бунтовать, то все спокойно, если они говорят - восстаем, тогда и восстают", - сказал Паулаускас.





Руководитель по программам Литовского Красного Креста Эгле Самуховайте связала такую ситуацию с порядком расселения мигрантов: ранее представители неправительственных организаций и представители полиции призывали Службу охраны государственной границы Литвы при переводе мигрантов в контейнерные городки или другие помещения внимательнее отбирать, кого можно селить вместе, а кого нельзя - исходя из этнических, расовых, религиозных, гендерных соображений.





Она предупредила, что нелегальные мигранты станут говорить с полицией о перенесенном насилии, других преступлениях только в том случае, если жертва будет гарантированно отделена от совершившего насильственные действия.





Главный прокурор департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Римвидас Валентукявичюс в свою очередь заявил, что сформирована группа прокуроров для расследования незаконной переправки людей через границу.





Кроме того, за период с 1 мая из-за незаконного пересечения границы начато 68 досудебных расследований. Эти расследования начаты относительно лиц, которые прибыли в Литву незаконно и не обратились за предоставлением убежища. По словам Валентукявичюса, в тех случаях, когда будут отклонены прошения о предоставлении убежища и иностранцы откажутся покинуть страну добровольно, также будет начато уголовное преследование.

В Литву в этом году через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов. Большинство из них - жители Ирака. Вильнюс обвиняет власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называет это "гибридной агрессией". Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.





С начала августа литовским пограничникам предписано разворачивать на границе с Беларусью нелегальных мигрантов и направлять их на погранпункты или в дипломатические представительства.





7 сентября сообщалось, что к работе в Литве приступила натовская команда поддержки по борьбе с гибридными угрозами, она будет оказывать помощь ведомствам страны в решении проблем миграционного кризиса и давлением других соседей.





Мигранты в Руднинкай, DELFI / Josvydas Elinskas, фото для иллюстрации