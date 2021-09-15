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Белорусские туристы смогут снова отправиться в Испанию

Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией. Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Испанском визовом центре в Минске.

 


Там напомнили правила въезда в Королевство. Так, с июня 2021 года эту страну могут посещать иностранные туристы, привитые от COVID-19 препаратами, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

 

На данный момент ни одна из пяти российских вакцин, в том числе «Спутник V», не была одобрена ВОЗ или EMA. При этом одобрены BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и китайская вакцина Sinopharm.

 

— Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины «Спутник V» одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании, — разъяснили в генконсульстве Испании в Москве. — Будем надеяться, что эта исключительная ситуация в скором времени закончится и взаимные туристические потоки между Испанией и Россией очень скоро восстановятся.

 



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