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"Повезло": больную онкологией пенсионерку наказали "домашней химией"

Пенсионерку Хлусевич признали виновной в оскорблении сотрудника милиции и наказали "домашней химией"




В суде Речицкого района 15 сентября вынесен приговор 65-летней пенсионерке Людмиле Хлусевич. Она обвинялась в оскорблении сотрудника милиции из Вилейки Жарикова по статье 369 УК РБ.

Дело рассматривала судья Мария Кацуба, гособвинение представляла прокурор Юлия Городная.

Напомним, под одним из постов в социальных сетях Хлусевич оставила комментарий из единственного слова: “Тварь”.

За последние полгода пенсионерка с онкологическим заболеванием (у нее лейкоз) пережила обыск, около 10 допросов, проверку в одном уголовном деле и обвинение в другом.

Уголовный процесс над Хлусевич начался еще 25 июня. Но в связи с тем, что Людмила Хлусевич во время следствия писала предсмертную записку, где просила в случае ее преждевременной кончины винить во всем государство, судья Кацуба назначила комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

На предпоследнем судебном заседании 13 сентября судья озвучила заключение экспертов, которые пришли к выводу, что при написании оскорбительных комментариев обвиняемая не находилась в состоянии аффекта и осознавала свои поступки и возможные последствия.

Гособвинитель считает, что вина Хлусевич целиком доказана собранными доказательствами. Она полагает, что в деле нет смягчающих обстоятельств, и, с учетом "общественной опасности" ее преступления и чтобы воспрепятствовать повторному аналогичному преступлению, предложила наказать 65-летнюю пенсионерку ограничением свободы сроком на два года без направления в учреждение открытого типа — "домашней химией".

Сегодня судья Кацуба постановила наказать Хлусевич ограничением свободы на год и шесть месяцев без направления в учреждение открытого типа.

Людмила намерена обжаловать приговор в областном суде и в международных инстанциях.
Источник: spring96.org
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