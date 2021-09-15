Об этом БелТА рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.





Такое решение принято из-за увеличения больных коронавирусом. "На данный момент идет процесс изменения системы госпитализации в данное учреждение здравоохранения. В областной больнице реабилитации готовят 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны одно отделение выделено под реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе COVID-19. Все остальные учреждения здравоохранения работают в штатном режиме", - отметил Старовойтов.





Могилевская областная больница реабилитации рассчитана на 183 койки.