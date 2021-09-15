Могилевскую областную больницу медреабилитации отдают под больных COVID-19
Могилевскую областную больницу медицинской реабилитации перепрофилируют под работу с больными COVID-19.
Об этом БелТА рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.
Такое решение принято из-за увеличения больных коронавирусом. "На данный момент идет процесс изменения системы госпитализации в данное учреждение здравоохранения. В областной больнице реабилитации готовят 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны одно отделение выделено под реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе COVID-19. Все остальные учреждения здравоохранения работают в штатном режиме", - отметил Старовойтов.
Могилевская областная больница реабилитации рассчитана на 183 койки.
17:17 15/09/2021
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