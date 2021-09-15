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Курия Минско-Могилевской архидиоцезии: называть архиепископа Станевского главой беларуских католиков некорректно

Папа Римский Франциск назначил Иосифа Станевского архиепископом и новым митрополитом Минско-Могилевским.


Станевского в СМИ сразу назвали главой всех католиков Беларуси. Насколько допустимо так говорить, изданию catholic.by пояснил канцлер курии Минско-Могилевской архидиоцезии Дмитрий Пухальский, специалист по каноническому праву.

«Прежде всего нужно ясно понимать, что мы имеем в виду, употребляя термин «новый глава», потому что по сути каждый епископ в своей епархии (диоцезии) является главой своей местной Церкви. Новоназначенный архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский с момента своего канонического вступления в должность возглавит Минско-Могилевскую архидиоцезию и станет во главе Минско-Могилевской митрополии, в которую входят четыре белорусские диоцезии [Минско-Могилевская архидиоцезия, а также Гродненская, Пинская, охватывающая Брестскую и Гомельскую области, и Витебская диоцезии. — НН].

Но вместе с тем он не будет главой всех этих диоцезий, так как у каждой из них есть свой собственный глава — епископ, назначенный папой», — объясняет Дмиторий Пухальский.

«Полномочия митрополита в других диоцезиях, кроме Минско-Могилевской архидиоцезии, минимальны, поэтому правильнее говорить, что митрополит возглавляет Минско-Могилевскую митрополию, но при этом не руководит всеми католиками Беларуси. В отличие от православного митрополита, он сам не назначает новых епископов и не увольняет их с должности. В Католической церкви это исключительная прерогатива епископа Рима — Папы.

Таким образом, мы видим, что употребление термина «глава Католической церкви в Беларуси», или «глава беларуских католиков» в принципе не является корректным.
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