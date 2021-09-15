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Катастрофа уже началась? Минздрав пятый день подряд рапортует о суточном рекорде смертности от COVID-19

О реальной смертности даже страшно думать.

За прошедшие сутки Минздрав обнаружил в стране 1.923 пациента с COVID-19. Вероятно, их в несколько раз больше.

Также пятые сутки подряд в стране фиксируется 12 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией (суточный рекорд).

В предыдущие сутки было зафиксировано 1.630 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 сентября — 1.888, 12-го — 1.907, 11-го — 1.887, 10-го — 1.859, 9-го — 1.842.

С начала пандемии, по официальной версии, в стране зарегистрировано 508.514 человек с положительным тестом на COVID-19. Официальный суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 новых случаев.
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