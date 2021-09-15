Книга называется «Папа и Пингвин». В ней девять историй о психологии нахождения в тюрьме и не только. В оформлении использованы фрагменты рукописных записей Василевича.





Надежда Зеленкова в Facebook. «Саша просит прощения, что не позитивные последние, говорит, что испытывает недостаток общения с людьми, у которых дела хорошо», — написала жена Василевичав Facebook.





Над книгой работал дизайнер Сергей Пасечник, иллюстрации выполнил художник Сергей Скибинский, также использованы рисунки дочки автора.





Книгу можно скачать и распечатать для себя самостоятельно. Можно напечатать постранично или разворотами, а если распечатать файл «Спуск полос» двусторонней печатью, то можно сложить листы, скрепить степлером или нитками — и получится книга.





Напомним, Александр Василевич — совладелец рекламного агентства Vondel/Hepta и компании Mint Media (издания Kyky.org и «The Village Беларусь»).





Он был задержан 28 августа 2020 года по уголовному делу. Василевич признан политзаключенным. За время нахождения под стражей у него родилась вторая дочь.





В конце августа Василевичу в очередной раз продлили срок содержания под стражей. В чем его обвиняют, до сих пор неизвестно. В его компании проводится проверка, срок которой продлен до 18 октября.





В начале августа мужчину поставили на учет как склонного к экстремизму в СИЗО — такой статус присвоен многим политзаключенным в Беларуси.





Накануне Александру Василевичу исполнилось 47 лет. Это уже его второй день рождения за решеткой.