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"Папа и Пингвин". Александр Василевич написал в СИЗО книгу сказок

Политзаключенный Александр Василевич, который находится за решеткой уже больше года, написал книгу сказок для своей семилетней дочери Адели.

"Папа и Пингвин". Александр Василевич написал в СИЗО книгу сказок
Книга называется «Папа и Пингвин». В ней девять историй о психологии нахождения в тюрьме и не только. В оформлении использованы фрагменты рукописных записей Василевича.

«Саша просит прощения, что не позитивные последние, говорит, что испытывает недостаток общения с людьми, у которых дела хорошо», — написала жена Василевича Надежда Зеленкова в Facebook.

Над книгой работал дизайнер Сергей Пасечник, иллюстрации выполнил художник Сергей Скибинский, также использованы рисунки дочки автора.

Книгу можно скачать и распечатать для себя самостоятельно. Можно напечатать постранично или разворотами, а если распечатать файл «Спуск полос» двусторонней печатью, то можно сложить листы, скрепить степлером или нитками — и получится книга.

Напомним, Александр Василевич — совладелец рекламного агентства Vondel/Hepta и компании Mint Media (издания Kyky.org и «The Village Беларусь»).

Он был задержан 28 августа 2020 года по уголовному делу. Василевич признан политзаключенным. За время нахождения под стражей у него родилась вторая дочь.

В конце августа Василевичу в очередной раз продлили срок содержания под стражей. В чем его обвиняют, до сих пор неизвестно. В его компании проводится проверка, срок которой продлен до 18 октября. 

В начале августа мужчину поставили на учет как склонного к экстремизму в СИЗО — такой статус присвоен многим политзаключенным в Беларуси.

Накануне Александру Василевичу исполнилось 47 лет. Это уже его второй день рождения за решеткой.
reform.by
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