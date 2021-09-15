На границе с Украиной обстреляли беларуский погранзнак
Госпогранкомитет Беларуси заявляет, что с территории Украины обстреляли беларуский погранзнак
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Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.
При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба РБ в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья.
Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины.
Проводится разбирательство, сообщает ГПК.
15:04 15/09/2021
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