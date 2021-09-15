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На границе с Украиной обстреляли беларуский погранзнак

Госпогранкомитет Беларуси заявляет, что с территории Украины обстреляли беларуский погранзнак
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Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. 

При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба РБ в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья. 

Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. 

Проводится разбирательство, сообщает ГПК.
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