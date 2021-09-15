Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.





При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба РБ в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья.





Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины.





Проводится разбирательство, сообщает ГПК.



