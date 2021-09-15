Бывшего работника прокуратуры задержали за "оскорбление" Лукашенко
За оскорбления Лукашенко, Ермошиной и других "представителей власти" (в том числе силовиков) задержан бывший работник прокуратуры, 42-летний Александр Николаев.
Силовики насчитала десятки таких постов, которые появлялись на его странице в Facebook с лета 2020-го, и демонстрирует их в своем видео. Из них следует, что больше всего досталось председателю ЦИК.
В отношении Николаева завели уголовное дело.
МВД подчеркивает, что ранее он привлекался к уголовной ответственности "за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Участвовал в протестах 2020 года? Милиция не уточняет, когда мужчина уволился из прокуратуры.
Известно, что Александр Николаев — уроженец Минска, выпускник юрфака БГУ. Работал в прокуратуре на Могилевщине, а с 2003-го — в столице.
В 2009-м он вызывал в прокуратуру Центрального района лидера ОГП Анатолия Лебедько, который был избит во время уличной акции. Лебедько тогда сказал, что следователь "вызывает некоторую симпатию и доверие", поскольку "пытается работать в рамках тех возможностей, которые есть у прокуратуры".
Источник: euroradio.fm
14:09 15/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение