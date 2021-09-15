Силовики насчитала десятки таких постов, которые появлялись на его странице в Facebook с лета 2020-го, и демонстрирует их в своем видео. Из них следует, что больше всего досталось председателю ЦИК.





В отношении Николаева завели уголовное дело.





МВД подчеркивает, что ранее он привлекался к уголовной ответственности "за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Участвовал в протестах 2020 года? Милиция не уточняет, когда мужчина уволился из прокуратуры.









Известно, что Александр Николаев — уроженец Минска, выпускник юрфака БГУ. Работал в прокуратуре на Могилевщине, а с 2003-го — в столице.





В 2009-м он вызывал в прокуратуру Центрального района лидера ОГП Анатолия Лебедько, который был избит во время уличной акции. Лебедько тогда сказал, что следователь "вызывает некоторую симпатию и доверие", поскольку "пытается работать в рамках тех возможностей, которые есть у прокуратуры".