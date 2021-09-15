4-этажного здания напротив железнодорожного переезда не стало ровно в 5 часов утра 15 сентября. Раздался негромкий хлопок и к небу поднялось огромное облако строительной пыли, сообщает media-polesye.by









Сотрудники МЧС опускали его к земле с помощью воды. Пожарные шланги были установлены по периметру здания накануне подрыва.





Подготовка к нему была продолжительной, а для непосредственного обрушения объекта потребовалось всего несколько секунд.





За проводимой «Зубром» операцией следили десятки пинчан, расположившись за железной дорогой в районе бывшей овощной базы. Момент подрыва многие из них снимали на мобильные телефоны.





В ночном небе над местом подрыва был замечен дрон.

Обошлось без происшествий. Спустя несколько минут после взрыва оцепление на подъездах и подходах к общежитию было снято.