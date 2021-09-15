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В Пинске ночью взорвали общежитие в центре города

Промышленный подрыв осуществил Республиканский отряд специального назначения «Зубр» МЧС.

4-этажного здания напротив железнодорожного переезда не стало ровно в 5 часов утра 15 сентября. Раздался негромкий хлопок и к небу поднялось огромное облако строительной пыли, сообщает media-polesye.by


Сотрудники МЧС опускали его к земле с помощью воды. Пожарные шланги были установлены по периметру здания накануне подрыва. 

Подготовка к нему была продолжительной, а для непосредственного обрушения объекта потребовалось всего несколько секунд.  

За проводимой «Зубром» операцией следили десятки пинчан, расположившись за железной дорогой в районе бывшей овощной базы. Момент подрыва многие из них снимали на мобильные телефоны. 

В ночном небе над местом подрыва был замечен дрон. 

 
Обошлось без происшествий. Спустя несколько минут после взрыва оцепление на подъездах и подходах к общежитию было снято.
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