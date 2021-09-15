В Пинске ночью взорвали общежитие в центре города
Промышленный подрыв осуществил Республиканский отряд специального назначения «Зубр» МЧС.
4-этажного здания напротив железнодорожного переезда не стало ровно в 5 часов утра 15 сентября. Раздался негромкий хлопок и к небу поднялось огромное облако строительной пыли, сообщает media-polesye.by
Сотрудники МЧС опускали его к земле с помощью воды. Пожарные шланги были установлены по периметру здания накануне подрыва.
Подготовка к нему была продолжительной, а для непосредственного обрушения объекта потребовалось всего несколько секунд.
За проводимой «Зубром» операцией следили десятки пинчан, расположившись за железной дорогой в районе бывшей овощной базы. Момент подрыва многие из них снимали на мобильные телефоны.
В ночном небе над местом подрыва был замечен дрон.
Обошлось без происшествий. Спустя несколько минут после взрыва оцепление на подъездах и подходах к общежитию было снято.
13:30 15/09/2021
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