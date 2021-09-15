Шок! Подросток повис на пробитой проволокой руке - хотел перелезть через забор
После осмотра медиками мальчик был госпитализирован с травматическим шоком и колотой раной мягких тканей правой руки.
Несчастный случай произошел 14 сентября на территории школы №71. Мальчик 2008 года рождения, возвращаясь домой, решил перелезть через металлическое ограждение стадиона школы, проткнул правую руку металлической проволокой ограждения и повис, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Руку ребенка деблокировали работники МЧС, ему оказана медицинская помощь.
Источник: blizko.by
12:54 15/09/2021
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