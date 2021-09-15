



Несчастный случай произошел 14 сентября на территории школы №71. Мальчик 2008 года рождения, возвращаясь домой, решил перелезть через металлическое ограждение стадиона школы, проткнул правую руку металлической проволокой ограждения и повис, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Руку ребенка деблокировали работники МЧС, ему оказана медицинская помощь.