В "Белавиа" прокомментировали слухи о возобновлении полетов в Европу
В СМИ ранее появилась информация о том, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Беларусью улажен, и без лишней огласки уже осенью начинают полеты в Минск
"Пока официальной информации нет, все осталось по-прежнему. Когда появится информация по возобновлению либо продлению приостановок, мы оперативно опубликуем на сайте и в соцсетях", - заявили в авиакомпании.
12:46 15/09/2021
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