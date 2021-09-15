В "Белавиа" прокомментировали слухи о возобновлении полетов в Европу

В СМИ ранее появилась информация о том, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Беларусью улажен, и без лишней огласки уже осенью начинают полеты в Минск