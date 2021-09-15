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В "Белавиа" прокомментировали слухи о возобновлении полетов в Европу

В СМИ ранее появилась информация о том, что европейские авиакомпании сделали вид, что конфликт между ЕС и Беларусью улажен, и без лишней огласки уже осенью начинают полеты в Минск


"Пока официальной информации нет, все осталось по-прежнему. Когда появится информация по возобновлению либо продлению приостановок, мы оперативно опубликуем на сайте и в соцсетях", - заявили в авиакомпании.
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