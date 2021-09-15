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Кассационный суд в Москве не стал смягчать приговор Ефремову

Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову.


Второй кассационный суд в Москве не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Приговор Пресненского районного суда… и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья.

Защита актера указывала в своей жалобе (ее копия имеется в распоряжении РИА Новости), что «слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя… остались без реальной оценки».

Органическое расстройство личности — это стойкое нарушение работы мозга в результате его болезни, повреждения или дисфункции, вызывающее значительное изменение поведения, снижение мыслительных функций, психическое истощение.

Защита также утверждала, что «лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым». Таким образом, адвокаты отмечают, что эти смягчающие обстоятельства не были учтены должным образом при назначении наказания.
Источник: echo.msk.ru
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