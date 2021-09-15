



Второй кассационный суд в Москве не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.





«Приговор Пресненского районного суда… и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья.





Защита актера указывала в своей жалобе (ее копия имеется в распоряжении РИА Новости), что «слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя… остались без реальной оценки».





Органическое расстройство личности — это стойкое нарушение работы мозга в результате его болезни, повреждения или дисфункции, вызывающее значительное изменение поведения, снижение мыслительных функций, психическое истощение.





Защита также утверждала, что «лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым». Таким образом, адвокаты отмечают, что эти смягчающие обстоятельства не были учтены должным образом при назначении наказания.