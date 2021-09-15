



Житель Бреста купил б/у автомобиль. Решил прибраться в салоне и под одним из сидений увидел пистолет и патроны. Брестчанин обратился в милицию.





Правоохранители изъяли пистолет и более десяти патронов, которые направили в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной баллистической экспертизы.





Согласно выводам судебного эксперта, это пистолет модели «Heckler&Koch P30SK», произведен в Германии, изготовлен заводским способом и является ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.





Пистолет этой модели выпускается с 2006 года и использует патроны типа 9х19 мм Парабеллум.





Патроны также изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.





Где именно брестчанин приобрел автомобиль: в самой Беларуси или пригнал из-за границы, — не сообщается.





Милиция проводит проверку.