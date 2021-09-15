Вениамина ждут на "Линии Сталина"

Как сообщает stalin-line.by, глава БПЦ собирается там освятить православную часовню, построенную в честь русского князя Александра Невского, признанного РПЦ святым. Мероприятие запланировано на 19 сентября.





В августе митрополит Вениамин посетил в Минске храм в военном городке рядом с бригадой спецназа МВД, которая участвовала в подавлении мирных протестов в Беларуси.





Тогда в интернете появились снимки, на которых руководитель БПЦ стоит рядом с командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым и бывшим спецназовцем Дмитрием Павличенко, которого на Западе внесли в "черные списки" из-за подозрений в причастности к исчезновению оппозиционных политиков в Беларуси.