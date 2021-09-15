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The Lancet опубликовал статью о бесполезности и даже опасности массовой ревакцинации

Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации.

Ее авторами выступила группа ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Цитаты из исследования опубликованы в журнале The New York Times.

По мнению специалистов, необходимости в повторной вакцинации пока нет, так как существующие вакцины в достаточной мере эффективны. Кроме того, слишком частое или преждевременное введение повторных доз может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. При этом для людей со слабой иммунной системой ревакцинация может быть полезна.

Отмечается, что выводы ученых относятся как к мРНК-вакцинам (как Pfizer и Moderna), так и к препаратам на основе аденовируса (например, «Спутник V»). 

Авторы статьи считают, что перед рекомендацией новых доз вакцин специалисты должны провести соответствующие исследования.
Источник: lenta.ru
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