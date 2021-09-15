







Во втором случае условия содержания порой сравнивают с пытками: описано немало подобных случаев. Но даже в таких обстоятельствах большинство отказывается писать прошения о помиловании с признанием своей «вины».





Мужество и стойкость беларуских политзаключенных поражает. Даже в XX веке с их предшественниками в этой части континента обращались лучше – если, конечно, вынести за скобки периоды нацизма и сталинизма в 1930-е.





Рак-Михайловский: чистая просторная камера, досрочное освобождение

Минувшим летом Александр Лукашенко заявил: «Всему миру нужно рассказать страшную правду… о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить».





Сравним условия содержания политзаключенных при его режиме и при Польше 1920-х годов.





Сымон Рак-Михайловский был арестован и осужден на 12 лет как один из лидеров Беларуской крестьянско-рабочей грамады, выступавшей за самоопределение Западной Беларуси.





Свою камеру в тюрьме во Вронках он описывал в дневнике так: чистая, просторная 7х4 шагов. В камере, где он сидел один, находились: столик, стул, шкафчик на стене, вешалка, кровать.





Но �о факту Сымон Рак-Михайловский отсидел в тюрьме не 12, а около 3 лет, после чего был освобожден польскими властями.





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Солженицын: Статкевич отсидел уже столько же

Александр Солженицын – один из самых известных писателей и политзаключенных XX века. Уголовный срок его пришелся уже на послевоенный период, по большей части отбывал он его в городах, работая в закрытых конструкторских бюро («шарашках»).





Лишь последнюю часть своего срока Солженицын находился в лагере на общих работах, где успел поучаствовать в забастовке.





В СМИ обратили внимание: Николай Статкевич за свою жизнь уже отсидел столько же, сколько Солженицын – 8 лет. А впереди его еще наверняка ждет немалый срок…





Бродский: полтора года ссылки в деревне

Поэт, будущий обладатель Нобелевской премии на весь мир стал известен из-за репрессий со стороны советской власти. В 1960-х за «тунеядство» (а на самом деле за стихи) его приговорили к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности.





По факту в одной из деревень Архангельской области поэт пробыл разнорабочим полтора года.





Столько же, но в гораздо худших условиях, вероятно, вынуждена будет провести журналистка Екатерина Андреева, которую также осудили за то, что она просто была верна своей профессии.





Бродский за время отбывания наказания четыре раза уезжал в отпуск в Ленинград…





Сахаров: высылка в закрытый город в четырехкомнатную квартиру

За судьбой физика, диссидента и общественного деятеля в 80-е наблюдал чуть ли не весь мир.





Борясь с инакомыслием, советские власти пошли на суровое наказание (как тогда считалось в СССР и западных странах): Андрея Сахарова выслали из Москвы в Горький, город, который в то время был закрыт для посещения иностранцами.





Там 7 лет физик жил с супругой в четырехкомнатной квартире в спальном районе. Входную дверь охранял милиционер, сотрудники КГБ следили за Сахаровым на улице.





…Белорусские политзаключенные начала XXI века наверняка войдут в историю как лучшие образцы мужества и верности идеалам свободы и справедливости. А вот нынешний режим – пожалуй, как один из худших образцов отношения власти к собственным гражданам.