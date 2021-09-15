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Сегодня узнаем, будет ли зима суровой: приметы дня

15 сентября по народному календарю день Маманта-Овчинников. Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались сегодня даже не выгонять скот со двора.

 
Маманта-Овчинников называли покровителем коз и овец. В это время опадали листья с черемухи, женщины и дети отправлялись в лес на сбор клюквы. Важно, чтобы в этот день на столе были блюда, приготовленные из козьего молока - сыр, брынза и тому подобное.

В церкви чтили память мученика Маманта, его родителей Руфины и Феодота. Известно, что мать и отец Маманта были людьми знатными, но даже несмотря на это, они не смогли избежать печальной участи - во время гонений и преследований сторонников христианской веры их заключили в темницу, где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка, которого передоверила Богу. Маленького Маманта взяла на воспитание одна богатая вдова по имени Амия, которая также похоронила и его родителей. Амия сделала все, чтобы вырастить Маманта христианином, дала ему хорошее образование. Юноша мог похвастаться талантом красноречия, а потому, решил стать проповедником.

Приметы 15 сентября

Если во время вечернего доения у коровы стало твердое вымя - завтра будет похолодание.

Мыши роют норы с входом на юг - зима будет суровой.

На поверхность реки вытекают белые караси - к дождю.

Что запрещено делать 15 сентября

Отказывать в помощи.

Бездельничать.
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