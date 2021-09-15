Маманта-Овчинников называли покровителем коз и овец. В это время опадали листья с черемухи, женщины и дети отправлялись в лес на сбор клюквы. Важно, чтобы в этот день на столе были блюда, приготовленные из козьего молока - сыр, брынза и тому подобное.





В церкви чтили память мученика Маманта, его родителей Руфины и Феодота. Известно, что мать и отец Маманта были людьми знатными, но даже несмотря на это, они не смогли избежать печальной участи - во время гонений и преследований сторонников христианской веры их заключили в темницу, где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка, которого передоверила Богу. Маленького Маманта взяла на воспитание одна богатая вдова по имени Амия, которая также похоронила и его родителей. Амия сделала все, чтобы вырастить Маманта христианином, дала ему хорошее образование. Юноша мог похвастаться талантом красноречия, а потому, решил стать проповедником.





Приметы 15 сентября





Если во время вечернего доения у коровы стало твердое вымя - завтра будет похолодание.





Мыши роют норы с входом на юг - зима будет суровой.





На поверхность реки вытекают белые караси - к дождю.





Что запрещено делать 15 сентября





Отказывать в помощи.





Бездельничать.