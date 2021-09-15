Под Рогачевом горела квартира, хозяина нашли повешенным у подъезда
Пожар произошел в агрогородке Тихиничи в Рогачевском районе ночью 13 сентября. В 03.51 спасателям поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на третьем этаже трехэтажного дома.
Возгорание ликвидировали в 4.17, но в квартире никого не оказалось. Хозяина квартиры обнаружили повешенным возле подъезда, пишет slova.by.
В результате пожара пострадало имущество в квартире и отделка. Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем и поджог. Следственный комитет проводит проверку.
В мае прошлого года эта квартира уже горела. Тогда работники МЧС спасли мужчину 1964 года рождения – помогли ему выбраться из горящего жилища через окно.
09:43 15/09/2021
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