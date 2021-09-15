







Возгорание ликвидировали в 4.17, но в квартире никого не оказалось. Хозяина квартиры обнаружили повешенным возле подъезда, пишет slova.by.





В результате пожара пострадало имущество в квартире и отделка. Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем и поджог. Следственный комитет проводит проверку.





В мае прошлого года эта квартира уже горела. Тогда работники МЧС спасли мужчину 1964 года рождения – помогли ему выбраться из горящего жилища через окно.



