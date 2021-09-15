











Средняя скорость беларуского интернета, согласно данным портала, составила 19,86 Мбит/с. Речь идет о скорости доступа в интернет через роутер (доступ по Wi-Fi), мобильный интернет аналитики не замеряли.





При этом, по данным рейтинга, у всех соседних стран показатели выше. Польша оказалась на 31 месте (63,84 Мбит/с), Латвия —на 33 (63,28 Мбит/с) Литва — на 37 (56,17 Мбит/с), Россия — на 66 (35,73 Мбит/с), Украина — на 77 (25,26 Мбит/с).





Лидерами по средней скорости интернета стали Джерси (274,27 Мбит/с), Лихтенштейн (211,26 Мбит/с), Исландия (191,83 Мбит/с), Андорра (164,66 Мбит/с) и Гибралтар (151,34 Мбит/с).





Для сравнения портал приводит время, которое потребуется, чтобы скачать фильм на 5 Гб: в Беларуси на это уйдет 34 минуты 22 секунды, а в Джерси — 2 минуты 29 секунд.





Хуже Беларуси в Европе только две страны: Албания (96 место, скорость 19,36 Мбит/с) и Македония (107 место, скорость 15,38 Мбит/с).





Среди антирекордсменов оказались Эфиопия (1,2 Мбит/с), Йемен (0,68 Мбит/с) и Туркменистан (0,5 Мбит/с).