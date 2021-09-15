



«Я пришла около 7 утра во Фрунзенское РУВД, хотела подать заявление. Это связано с семейными обстоятельствами, никакой политики или чего-то такого. Я сидела в коридоре, мимо шел какой-то милицейский начальник. Заметил меня и сразу говорит: «Ну всё, поехали на Окрестина!»





Я подумала, что это какая-то шутка и ему нечего делать, потому что сначала это было через «хи-хи, ха-ха». Но он отвел меня в свой кабинет, вырвал из рук телефон, начал в нем колупаться. Просмотрел абсолютно всё, не только фото, даже записи.





Задавал вопросы на тему того, что я бэчэбэшница. А я даже не понимала, за что меня забирают — вся моя одежда была черной, какое БЧБ?









Я не имею никакого отношения к политике. Я не ходила даже на марши. Косички заплела просто потому, что захотела. И мне не хватило белого и черного, оставался только красный цвет — я сделала где-то пять прядей красных.





Я не очень понимала, что происходит. Ну и я же много чего не знала — не знала, что он не имел никакого права забирать мой телефон и колупаться в нем, например.





Где-то через полчаса он прямо мне сказал: «Что ты как тупая себя ведешь? Не понимаешь будто? Ты же бэчэбэшница, вон волосы цветные!» Только тогда я поняла. Я объясняла, что это просто прическа.





В телефоне ничего «такого» не нашлось. Но меня посадили в камеру, пока составляли протокол. Это все происходило очень долго и медленно. ��есколько раз меня возвращали в кабинет что-то спросить, потом снова уводили в камеру.





Потом этот милиционер, скажем так, испортил мне прическу. Я говорила: Не надо, я сама сейчас их расплету, он отвечал с матами и оскорблениями, что уже поздно. Я плакала».





Потом, говорит собеседница, ее увезли домой на обыск:





«Было двое в штатском. Меня забрали, увезли в квартиру, я живу недалеко от РУВД. Они достали ключи из моей сумочки, сами открыли ими дверь, всё перерыли. Понятых не было. Бумаги на обыск я не видела».









После того как молодую женщину вернули в камеру в РУВД, ей сообщили, что повезут на Окрестина.





«Я просилась, чтобы меня туда не везли. Тот начальник со мной уже не общался, только «обычные» милиционеры. Один из них говорил: так на Окрестина покормят, дадут средства гигиены! Там всё есть, там всё хорошо!





Но я же слышала, что происходит на Окрестина, у меня это вызвало панику, — признается собеседница. — Около 16 часов они наконец собрали все документы и увезли меня в суд.





«Процесс» проходил в помещении суда Фрунзенского района, но по скайпу. Судья Наталья Бугук даже попросила подсудимую повернуться и показать прическу. Та показала.





В результате, судья Бугук признала женщину виновной в пикетировании и оштрафовала на 80 базовых (2320 рублей).





«Я не знаю, как буду выплачивать штраф. Я сама в декрете, подрабатывала неофициально. Но из-за этих событий пропустила два дня на работе, потому что в один день был тот суд, на следующий я ездила снова в суд за документами. В итоге, за это меня уволили.





У родителей денег на штраф тоже нет, с мужем мы вместе не живем и вообще разводимся. Слышала, что можно оформить рассрочку на штраф, постараюсь так и сделать», — говорит собеседница.