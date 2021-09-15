











"Горячие точки" внутренней климатической миграции могут появиться уже в 2030 году и усилиться к 2050 году. Немедленные согласованные действия по сокращению глобальных выбросов, поддержке "зеленого", инклюзивного и устойчивого развития могут сократить масштабы климатической миграции до 80%", – отметили специалисты.





Изменение климата становится мощным фактором миграции внутри стран, влияя на возможности зарабатывать средства к существованию. Люди вынуждены переезжать из-за растущего дефицита воды, снижения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения уровня моря, сказано в отчете.





Исследование показало, что к 2050 году в странах Африки южнее Сахары может появиться до 86 млн "внутренних климатических" мигрантов, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе – 49 млн, в Южной Азии – 40 млн, Северной Африке – 19 млн, Латинской Америке – 17 млн, в Восточной Европе и Центральной Азии – 5 млн.





"Доклад указывает странам путь к устранению ключевых факторов, вызывающих "климатическую" миграцию. Все эти вопросы взаимосвязаны, поэтому наша поддержка стран позволяет совместно решать задачи в области климата и развития, строя при этом более устойчивое и безопасное будущее", – прокомментировал результаты исследования вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фогеле.





Прошлый год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".







