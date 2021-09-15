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Синоптики предупреждают о заморозках в Беларуси

Синоптики предупреждают о заморозках в Беларуси. Они ожидаются ночью 15 сентября в отдельных районах страны на почве — 0...-2 градуса. В среду будет преимущественно без осадков.




Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до +7 градусов (на Брестчине — до 11 тепла, в Минске от +4 до +6), в дневные часы — от +14 градусов по северо — востоку Беларуси до +22 по юго-западу (в столице — от +16 до +18 градусов).

В Беларуси на этой неделе ожидается похолодание.
 
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