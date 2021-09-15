











Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до +7 градусов (на Брестчине — до 11 тепла, в Минске от +4 до +6), в дневные часы — от +14 градусов по северо — востоку Беларуси до +22 по юго-западу (в столице — от +16 до +18 градусов).





В Беларуси на этой неделе ожидается похолодание.