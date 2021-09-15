В Топ-5 телепередач, которые смотрят белорусы, четыре - российские
В Топ-5 телепередач, которые смотрели белорусы в августе, из белорусского контента оказались лишь "Наши новости" на ОНТ.
ЗАО "Медиаизмеритель" опубликовало отчет, что смотрели белорусские телезрители в августе 2021 года.
Выяснилось, что по просмотру наибольший зрительский охват у передач "Пусть говорят", "Привет, Андрей!", сериалов "Перекати поле" и "Пес 6". Единственный белорусский продукт, вошедший в Топ-5 - это "Наши новости" на ОНТ. Данная передача заняла пятую строчку рейтинга.
Исследование показало, что максимальный объем зрительской аудитории у телевизоров собирается и в будни, и в выходные с 18:00 по 23:30.
В субботу-воскресенье по сравнению с понедельником-пятницей зрительская активность выше в 08:15-19:00 на 13.5%, ниже в 05:45-08:00 на 13,5%, а также в 19:00-23:15 на 2.5%.
08:28 15/09/2021
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