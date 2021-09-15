



ЗАО "Медиаизмеритель" опубликовало отчет, что смотрели белорусские телезрители в августе 2021 года.





Выяснилось, что по просмотру наибольший зрительский охват у передач "Пусть говорят", "Привет, Андрей!", сериалов "Перекати поле" и "Пес 6". Единственный белорусский продукт, вошедший в Топ-5 - это "Наши новости" на ОНТ. Данная передача заняла пятую строчку рейтинга.





Исследование показало, что максимальный объем зрительской аудитории у телевизоров собирается и в будни, и в выходные с 18:00 по 23:30.





В субботу-воскресенье по сравнению с понедельником-пятницей зрительская активность выше в 08:15-19:00 на 13.5%, ниже в 05:45-08:00 на 13,5%, а также в 19:00-23:15 на 2.5%.