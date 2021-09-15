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В Китае планируют создать "цивилизованный интернет"

Власти Китая опубликовали "Замечания об усилении построения цивилизованного интернет-пространства". В документе указано, что в стране усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве.


Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Китая.


Цели "цивилизованного интернета"

дальнейшее укрепление руководящей позиции идеологии марксизма в интернет-пространстве;

консолидация идеологических основ о сплоченности партии и народа;

укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей.

Для достижения целей Китай планируют усилить роль веб-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений, продвигающих государственную идеологию.

Власти Китая призвали ведомства во всех регионах страны последовательно реализовывать на практике положения, изложенные в документе. По мнению китайских лидеров, с помощью новых мер онлайн-пространство станет более культурным и нравственным.

Напомним, что в Беларуси заблокированы практические все независимые общественно-политические сайты. Видимо, в этом смысле мы опередили Китай.
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