



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Китая.









Цели "цивилизованного интернета"

дальнейшее укрепление руководящей позиции идеологии марксизма в интернет-пространстве;

консолидация идеологических основ о сплоченности партии и народа;

укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей.





Для достижения целей Китай планируют усилить роль веб-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений, продвигающих государственную идеологию.





Власти Китая призвали ведомства во всех регионах страны последовательно реализовывать на практике положения, изложенные в документе. По мнению китайских лидеров, с помощью новых мер онлайн-пространство станет более культурным и нравственным.





Напомним, что в Беларуси заблокированы практические все независимые общественно-политические сайты. Видимо, в этом смысле мы опередили Китай.