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Задержанный за "Оршанскую битву" Юрась Коптик получил еще 12 суток ареста

Задержанный за "Оршанскую битву" Юрась Коптик получил еще 12 суток административного ареста (по какой статье, пока неизвестно).

Об этом в Facebook сообщил Виктор Михасёв. Ранее Коптик был осуждён на 10 суток за участие в "несанкционированном массовом мероприятии". Его задержали в ночь с 4 на 5 сентября.

Юрась Коптик — оршанский краевед и журналист, многолетний организатор фестиваля бардовской песни "Оршанская битва", который фактически был загнан в подполье. Фестиваль проводится в честь победы 8 сентября 1514 года войска ВКЛ над московским войском.
Еврорадио
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