Об этом в Facebook сообщил Виктор Михасёв. Ранее Коптик был осуждён на 10 суток за участие в "несанкционированном массовом мероприятии". Его задержали в ночь с 4 на 5 сентября.





Юрась Коптик — оршанский краевед и журналист, многолетний организатор фестиваля бардовской песни "Оршанская битва", который фактически был загнан в подполье. Фестиваль проводится в честь победы 8 сентября 1514 года войска ВКЛ над московским войском.