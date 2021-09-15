Задержанный за "Оршанскую битву" Юрась Коптик получил еще 12 суток ареста
Задержанный за "Оршанскую битву" Юрась Коптик получил еще 12 суток административного ареста (по какой статье, пока неизвестно).
Об этом в Facebook сообщил Виктор Михасёв. Ранее Коптик был осуждён на 10 суток за участие в "несанкционированном массовом мероприятии". Его задержали в ночь с 4 на 5 сентября.
Юрась Коптик — оршанский краевед и журналист, многолетний организатор фестиваля бардовской песни "Оршанская битва", который фактически был загнан в подполье. Фестиваль проводится в честь победы 8 сентября 1514 года войска ВКЛ над московским войском.
08:03 15/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение